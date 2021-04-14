إيران تؤكد: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة ردا على

2021/04/14 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن قرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة بعد الانفجار في محطة نطنز هو "رد" بلاده على ما وصفه بـ"الإرهاب النووي" لإسرائيل.

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