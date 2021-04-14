2021/04/14 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكومة كردستان تنفي انباء استهداف مركز مخابرات اسرائيلي في الاقليم » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 10:39

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان تنفي انباء استهداف مركز مخابرات اسرائيلي في الاقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان تنفي انباء استهداف مركز مخابرات اسرائيلي في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).