شركة نفط البصرة تنجز أعمال معالجة مجمع الآبار الجديد لمحطة عزل بن عمر

2021/04/14 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ أنجزت شركة نفط البصرة ،معالجة التضررات الحاصلة في مجمع الآبار الحقلي لمحطة عزل غاز نهر بن عمر لغرض إدخاله العمل .وذكر اعلام شركة نفط البصرة في بيان " ان ملاكات قسم التشييد في الشركة أنجزت أعمال معالجة مجمع الآبار الجديد لمحطة عزل بن عمر الذي يسهم في فك الاختناقات الحاصلة من جراء مزاوجة أنابيب جريان بعض الآبار ، وكذلك في زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل دون اية تكلفة تذكر وإنما بالاعتماد على مخزون القسم والآليات المتوفرة وخلال مدة مختصرة جدا.واشار البيان : الى انه تمت المباشرة بالعمل في الرابع من شهر نيسان الجاري وأنجز بالكامل من قبل الكادر وبكفاءة عالية./انتهى

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