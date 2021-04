توضيح من حكومة كردستان حول استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في الإقليم

2021/04/14 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جوتیار عادل، الأربعاء، استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في الإقليم.

وقال عادل في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 نيسان 2021)، إن "هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً"، مردفا بالقول إن "هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه".

وتابع بالقول "نعتقد أن غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية."

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر غير رسمية افادت بأن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق.

وأضافت المصادر نفسها أن الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة عدد من القوات الإسرائيلية.

ووصفت المصادر استهداف مركز المعلومات للموساد في شمال العراق "ضربة جدية" لإسرائيل.

وأشارت إلى وجود تفاصيل إضافية عن العملية سيتم نشرها لاحقا.

وذكر موقع "إنتل سكاي" المتخصص بمراقبة حركة الطيران والملفات العسكرية والمدنية، أنه تم توثيق عملية استهداف مركز المعلومات والعمليات الخاصة التابع للموساد، مشيرا إلى أن صور العملية ستنشر قريبا.

