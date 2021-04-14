2021/04/14 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

احتل العراق المرتبة الأولى في استيراد معجون الطماطم من تركيا بقيمة 25 مليون و613 ألف دولاراً خلال الاشهر الثلاث من 2021.

وكانت تركيا قد حققت أرقاما قياسية في صادرات معجون الطماطم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 90 دولة حول العالم.

وذكرت "رابطة مصدري بحر إيجه" التركية في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "في الربع الأول من العام الجاري، تم تصدير معجون الطماطم إلى 90 دولة حول العالم، محققة عوائد مالية بلغت قيمتها 40 مليون و141 ألف دولار".

واحتل العراق المرتبة الأولى في استيراد معجون الطماطم من تركيا بقيمة 25 مليون و613 ألف دولاراً، ثم ألمانيا بـ2.5 مليون دولار، واليابان بـ1.9 مليون دولار، فيما شهدت إيطاليا أعلى زيادة في الاستيراد، حيث زادت الصادرات إلى هذا البلد من 95 ألف دولار إلى مليون و 664 ألف دولار.

وتعد تركيا من بين الدول العشرة الأولى عالميا من حيث الدخل الزراعي، حيث بلغ إجمالي الصادرات التركية العام الماضي 2020، أكثر من 169 مليار دولار، وذلك رغم جائحة كورونا.

فيما لفتت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، في تصريحات صحفية لها خلال شباط الماضي، أن "تركيا تهدف إلى رفع حجم صادراتها إلى 184 مليار دولار خلال العام الجاري 2021".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق انفق 25 مليون دولار لإستيراد معجون طماطم تركي خلال الربع الاول من 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق انفق 25 مليون دولار لإستيراد معجون طماطم تركي خلال الربع الاول من 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).