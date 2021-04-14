الحبس الشديد بحق محافظ بابل السابق

2021/04/14 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحقِّ محافظ بابل السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها اطلع “النور نيوز” نسخة منه، إلى أن “المحافظ المدان، قام بإبرام عقدٍ بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة …

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