2021/04/14 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على 22 متهماً بترويج الحشيشة والكريستال.

وذكرت المديرية ان هؤلاء المتهمين تم القبض عليهم من انحاء مختلفة من البلاد.

واضافت ان هذه العملية تمت بتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، وحثهم المستمر على ضرورة القاء القبض على كل من تسول له نفسه ايذاء ابناء الشعب وخصوصا الشباب منه وجعلهم يواجهون مصير مجهول بسبب تلك السموم.

وشدد مدير عام المديرية اللواء مازن كامل منصور على منتسبيه بضرورة مضاعفة الجهود والقاء القبض على المتهمين بالمتاجرة بتلك المواد كون افعالهم الشنيعة تتعارض شرعاً مع حرمة شهر رمضان الفضيل.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة أمنية على المتاجرين بالمخدرات تنتهي بالقبض على 22 منهم في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة أمنية على المتاجرين بالمخدرات تنتهي بالقبض على 22 منهم في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).