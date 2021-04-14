يحمل سكيناً ملطخة بالدماء.. شرطة البصرة تعتقل ’’قاتل أبيه’’ بعد ساعات من الجريمة

2021/04/14 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، القبض على شاب قتل أبيه بآلة حادة في منطقة الهندية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة، ألقت القبض على متهم اقدم على قتل أبيه بواسطة آلة حادة (سكين)".

وأضافت، أن "عملية القاء القبض على المتهم جاءت بعد ورود اخبار بوجود جريمة قتل في منطقة الهندية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة البصرة والقبض على الجاني وضبط بحوزته اداة الجريمة وهي ملطخة بدماء المجنى عليه؛ اذ تبين ان المتهم مختل عقليا".

وتابعت، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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