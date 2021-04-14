حكومة كردستان ترد رسمياً على أنباء استهداف ’’مركز للموساد’’ في الإقليم

2021/04/14 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (14 نيسان 2021)، رداً رسمياً على أنباء تحدثت عن استهداف ’’مركز للموساد الإسرائيلي’’ داخل أراضي الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتیار عادل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه".

وأضاف: "نؤكد بأن هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه"، مشيراً إلى أن "غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية".

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