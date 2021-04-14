النزاهة: المصادقـة على قـرار الحبس الشديد لمحافظ سابق

2021/04/14 | 10:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحادية على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحق محافظ بابل السابق لـ”ارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته”.وقالت الهيئة في بيان، إن “المحافظ المدان، قام بإبرام عقد بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات – الإسكندرية؛ لتجهيز آليات لمديرية بلدية الحلة خلافا للقانون”.وأضافت، أن “محكمة استئناف بابل الاتحادية، التي نظرت القضية بعد عدم قناعة كل من هيئة النزاهة ووكيل المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة كان صحيحا وموافقا لأحكام القانون، وقررت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، مع التنويه لمحكمة الموضوع بوجوب إصدار أمر قبض بحق […]

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