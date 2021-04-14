بايدن يقترح على نظيره الروسي بوتين عقد قمة في بلد ثالث

2021/04/14 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة تجمعهما في دولة ثالثة.

وقال البيت الأبيض في بيان ان الرئيس بايدن ابلغ الرئيس بوتين خلال اتصال هاتفي بأنه يسعى إلى بناء علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا بما يتفق مع المصالح الأميركية، لكن بلاده ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية رداً على تصرفات روسيا، في حين أكد بيان البيت الأبيض ان الرئيسان ناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك نية الولايات المتحدة وروسيا متابعة حوار الاستقرار الاستراتيجي حول مجموعة من ملفات الحد من التسلح والقضايا الأمنية.

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