طرق للتخلص من رائحة الفم في رمضان

2021/04/14 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد رائحة الفم الكريهة من أبرز المشاكل

التي تزعج البعض في شهر رمضان المبارك

خصوصا عند التواصل مع الآخرين.

يبقى الصائم فترة طويلة بلا سوائل ويؤثر

ذلك الأمر سلباً على عمل الغدد

اللعابية، ما يؤدي إلى حد

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