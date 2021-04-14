بالمرتبة الاولى :العراق يستورد معجون الطماطم من تركيا بقيمة اكثر من 25 مليون دولار في ثلاث اشهر

2021/04/14 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة مصدري بحر ايجة، يوم

الاربعاء، أن العراق جاء بالمرتبة

الاولى باستيراد معجون الطماطم من

تركيا .

وقالت الرابطة في تقرير لها اطلعت ان

"تركيا صدرت معجون الطماطم الى 90 دولة

خلال الفترة من كانو

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