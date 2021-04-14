نيويورك تايمز: إسرائيل طلبت من “واشنطن” مساعدتها لحماية السفينة المملوكة لشركة إسرائيلية

2021/04/14 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل طلبت خلال الأيام الأخيرة مساعدة من الولايات المتحدة لحماية السفينة التجارية المملوكة لشركة إسرائيلية، استُهدفت في خليج عمان، بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأضاف المسؤول، أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا قلقين من استهداف الحرس الثوري الإيراني السفينة الإسرائيلية، وذلك رداً على هجوم بالألغام على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر، أشارت تقارير عدة إلى أن إسرائيل تقف خلفه.ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل تسعى للحد من التوترات في منطقة الخليج، وإنها لا تنوي الرد بهجوم آخر على سفينة إيرانية.

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