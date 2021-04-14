البارزاني: خروج الميليشيات والقوات غير الشرعية عامل مهم لإحلال الأمن في سنجار

2021/04/14 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، على ضرورة تطبيق بنود الاتفاق بين بغداد واربيل حول تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار.

وجدد البارزاني في بيان تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الإزيدية الجديدة، دعم حكومة الإقليم لمطالب المكون الايزيدي وسعيها لخدمتهم على نحو أفضل والعمل على عودة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار مناطقهم بمساعدة الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، لافتا الى ان تنفيذ اتفاق سنجار، وخروج الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية من المدينة عامل مهم من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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