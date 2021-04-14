العمل النيابية تدعو لشمول أكبر عدد ممكن من العوائل المتعففة بالرعاية الاجتماعية

2021/04/14 | 11:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت لجنة العمل النيابية، اليوم الأربعاء، وزارة العمل الى وضع خطة لشمول أكبر عدد ممكن من العوائل المتعففة بمخصصات الرعاية الاجتماعية.وقال عضو اللجنة النائب ستار العتابي في تصريح صحفي، إنه “بحسب ما أقر في موازنة 2021، تم شمول نحو 400 ألف عائلة بالرعاية الاجتماعية”، مبيناً أن “نسبة زيادة رواتب الأُسر المشمولة بالرعاية […]

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