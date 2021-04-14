مدينة يابانية ثانية تمنع مرور

2021/04/14 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحاكم المحلي بمدينة "ماتسوياما" اليابانية عن منع مرور "الشعلة الأولمبية" بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتصبح ثاني منطقة تتخذ هذا الإجراء بعد "أوساكا".

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