2021/04/14 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع – مهدي الربحاويأكد مدرب الحشد الشعبي علي فرحان أن فوز فريقه على غاز الشمال منح اللاعبين دافعاً معنوياً كبيراً لتقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة.وقال فرحان في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع )، اليوم الأربعاء، إن" هذا الفوز منح الفريق دافعاً معنوياً كبيراً لتقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة لاسيما أنه سيلاعب نفط الشمال في كركوك يوم غد الخميس" . واضاف فرحان أن " غاز الشمال يعد من الفرق المتميزة خصوصاً أنه يخوض المباراة على أرضه إذ واجهنا صعوبات في بعض الأوقات إلَّا إننا استطعنا التقدم بالنتيجة ونأمل أن نحقق الفوز في المباراة المقبلة والعودة بالعلامة الكاملة".وكان فريق الحشد الشعبي قد حقق فوزاً مهماً على غاز الشمال بنتيجة (75 – 65 ) ضمن منافسات التجمع الثاني للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة التي اقيمت في قاعة الحجاج في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرّب سلَّة الحشد: الفوز على غاز الشمال دافعٌ لتحقيق الأفضل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرّب سلَّة الحشد: الفوز على غاز الشمال دافعٌ لتحقيق الأفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).