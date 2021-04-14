سعر صرف الدولار في العراق اليوم الاربعاء

2021/04/14 | 11:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي لليوم الأربعاء.

سعر البيع: 149.100 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 149.000 دينار مقابل كل 100 دولار

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