وفد العاب القوى الفائز أسيويا يحظى بتكريم ثلاثة وزراء

2021/04/14 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قرر ثلاثة وزراء تكريم وفد الاتحاد العراقي لألعاب القوى المتوج بطلا لبطولة الجائزة الكبرى الأسيوية والتي اقيمت في إيران وحصد منتخبنا لقبها بحصيلة بلغت 14 وساما ملونا.وقال رئيس الاتحاد العراقي لألعاب القوى الدكتور طالب فيصل للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن الأهتمام الكبير والدعم المتواصل من وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال كان له أثر طيب فيما تحقق من نتائج مميزة في بطولة الجائزة الكبرى التي توج بلقبها منتخبا بمشاركة 14 دولة أسيوية.وبين أن الاتحاد يشكر مبادرة الوزراء الثلاثة الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال والنفط احسان عبد الجبار ووزير النقل ناصر الشبلي، لافتا أن التكريم يعد دعما مهما لالعاب القوى ولبقية الألعاب الرياضية من أجل الاجتهاد لتحقيق نتائج مميزة.وأشار إلى أن اتحاد العاب القوى سيواصل اجتهاده من أجل تحقيق أفضل النتائج فتحقيق 14 وساما أمرا ليس بالهين في ظل ظروف الإغلاق والحظر مع ذلك تفوق لاعبونا بفضل اجتهادهم وجهود مدربيهم وحرص اتحادهم لأن يرتقوا منصات التتويج.يشار إلى أن المنتخب العراقي لألعاب القوى توج بطلا للجائزة الكبرى بعد أن حصد 8 أوسمة ذهبية وفضيتا و 4 برونز لتكون الحصيلة 14 وساما وضعت العراق في المركز الأول./انتهى

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