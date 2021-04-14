اقليم كردستان ينفي استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية

2021/04/14 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفى جوتیار عادل المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان استهداف "مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ".وقال في بيان : تداولت مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تقارير زعمت فيها استهداف "مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه"، وإذ نؤكد بأن هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً، وإنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه، وأن غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية./انتهى9

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