هجوم يستهدف مسؤولا كبيرا في الحشد الشعبي + فيديو

2021/04/14 | 11:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بتعرض موكب مسؤول في الحشد الشعبي الى هجوم مسلح في بغداد.

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