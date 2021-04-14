الشرطة المجتمعية: احباط محاولة ابتزاز لفتاة في بغداد

2021/04/14 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة ابتزاز لفتاة بقضاء المدائن ببغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “العملية تمت على خلفية ورود مناشدة من فتاة ادعت […]

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