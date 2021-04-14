"ندخل معا ونخرج معا".. قوات حلف الأطلسي تنسحب من أفغانستان في سبتمبر

2021/04/14 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور الأربعاء أن قوات حلف شمال الأطلسي ستنسحب في سبتمبر على الأرجح من أفغانستان، على غرار القوات الأميركية.

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