2021/04/14 | 12:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن احباط محاولة “ابتزاز” لفتاة بقضاء المدائن جنوبي بغداد.وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان، أن “العملية تمت على خلفية ورود مناشدة من فتاة ادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل شخص مقابل المال أو الخضوع لرغباته الدنيئة”.وأضافت أنها “استطاعت من الوصول الى المبتز ومواجهته بأدلة الإدانة، واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة”.وازدادت في الآونة الأخيرة حالات ابتزاز للفتيات بأعمار مختلفة من قبل بعض المتربصين بهن، فيما تعتقل الشرطة المجتمعية بين الحين والآخر العديد من المبتزين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة “ابتزاز” فتاة جنوبي بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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