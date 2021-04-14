2021/04/14 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احبطت الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية محاولة ابتزاز لفتاة بقضاء المدائن ببغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان العملية تمت على خلفية ورود مناشدة للمجتمعية من فتاة ادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل شخص مقابل المال أو الخضوع لرغباته الدنيئة ، حيث استطاعت المجتمعية من الوصول الى المبتز ومواجهته بأدلة الإدانة، واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة ابتزاز الكتروني لفتاة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة ابتزاز الكتروني لفتاة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).