حكومة كردستان تنفي الانباء عن استهداف مركز للموساد في الإقليم

2021/04/14 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت حكومة إقليم كردستان صحة الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في الإقليم.

وفنّد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جوتیار عادل في مؤتمر صحفي، التقارير التي تناقلتها مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة والتي اشارت فيها الى استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيها، قائلا ان تلك المزاعم عارية عن الصحة تماما.

وأكد المتحدث ان هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه، مضيفا ان الغاية من نشر مثل هذه التقارير استهداف تآمري ضد الإقليم على حد وصفه.

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