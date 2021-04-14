2021/04/14 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن ضبط مُوظَّفينِ اثنينِ في مجمع حبوب بيجي في محافظة صلاح.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “ملاكات مكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حالات هدر واستحواذ على المال العام في هذه المحافظة المركز الخبري الوطني.

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