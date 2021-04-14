الأمم المتحدة: مئات الملايين من النساء لسن مالكات لأجسادهن

2021/04/14 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم الأربعاء، بأن ملايين النساء في جميع أنحاء العالم تُحرمن من حرية اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن.

وكشفت معلومات من 57 دولة، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أن حوالي نصف الفتيات والنساء المراهقات فقط يمكنهن اتخاذ قرارات "تدعم استقلالية الجسد وسلامته".

وبحسب التقرير الذي نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان، يشمل هذا حرية الاختيار المستقل بشأن من يُمارس الجنس معه أو استخدام وسائل منع الحمل.

ووصفت رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم النتائج بأنها "مخزية"، قائلة إن "مئات الملايين من النساء والفتيات لسن مالكات لأجسادهن" وإن حياتهن يحكمها أشخاص آخرون.

وقالت كانم في التقرير إن أحوال الكثير من النساء ساءت بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأضافت: "هناك عدد قياسي من النساء والفتيات حالياً يواجهن خطر العنف القائم على النوع وممارسات مضرة مثل الزواج المبكر".



وحثت كانم المجتمع الدولي على أن يكون أكثر التزاماً بالمساواة بين الجنسين.

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