إنتاج «أوبك» يرتفع 201 ألف برميل يوميا في آذار

2021/04/14 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، إن إنتاج أعضاء المنظمة (13 عضوا) ارتفع بمقدار 201 ألف برميل يوميا على أساس شهري خلال آذار الماضي، في ظل زيادة إنتاج كبيرة من إيران.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، أن إنتاجها ارتفع إلى 25.042 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 24.842 مليون برميل يومياً في شباط السابق.

وأظهر التقرير، زيادة إيران إنتاجها النفطي بمقدار 137 ألف برميل يوميا، إلى 2.3 مليون برميل، مقابل 2.167 مليون برميل في فبراير/شباط السابق له.

وتحاول إيران زيادة إنتاجها من النفط الخام وسط مساع دولية لإحياء الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورفع العقوبات عن طهران.

ورفعت 7 دول أخرى إنتاجها بزيادات هامشية تراوحت بين ألف برميل إلى 40 ألف برميل يوميا.

ورفعت أنجولا إنتاجها بمقدار 40 ألف برميل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، ثم ليبيا 26 ألف برميل يوميا إلى 1.19 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة للسعودية، أكبر منتج للنفط بأوبك، خفضت إنتاجها بمقدار 33 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، إلى 8 ملايين و90 ألف برميل يوميا، مقابل 8 ملايين و123 ألف برميل يوميا في شباط السابق.

وكانت السعودية أجرت خفضا قياسا بمقدار 930 ألف برميل يوميا خلال شباط السابق، في ظل التزامها بالخفض الطوعي ضمن اتفاق "أوبك+".

وخفضت 3 دول أخرى إنتاجها شملت الكويت بمقدار 6 آلاف برميل إلى 2.32 مليون برميل، والجزائر بألفي برميل إلى 873 ألف برميل يوميا.

ورصد التقرير خفضا هامشيا لإنتاج الإمارات بمقدار ألف برميل فقط يوميا، ليسجل إنتاجها 2.61 مليون برميل يوميا.

ومطلع الشهر الحالي، اتفق التحالف الذي يضم أعضاء في منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو ليستقر خفض الإنتاج عند قرابة 6.7 ملايين برميل يوميا.

وسينفذ التحالف تخفيفا آخر لخفض الإنتاج في حزيران بمقدار 350 ألف برميل يوميا أخرى إلى 6.350 ملايين برميل يوميا.

يتبع ذلك، تخفيف آخر بمقدار 400 ألف برميل يوميا إلى 5.95 ملايين برميل يوميا في تموز.

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