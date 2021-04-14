2021/04/14 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت لجنة العمل النيابية، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية، داعية وزارة العمل لوضع خطة لشمول اكبر عدد ممكن من العوائل المتعففة.

وقال عضو اللجنة النائب ستار العتابي في حديث صحفي، إنه "بحسب ما أقر في موازنة 2021، تم شمول نحو 400 ألف عائلة بالرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "نسبة زيادة رواتب الأُسر المشمولة بالرعاية يتراوح من 25 الى 100 ألف".

واضاف أن "زيادة الرواتب يعتمد على عدد افراد الاسرة"، مشيرا الى ان "هناك مبالغ تم تخصيصها وبالتالي من واجب الوزارة وضع خطة واضحة لكيفية استثمارها ووضع الخطة اللازمة لشمول اكبر عدد ممكن من العوائل المتعففة".

وتابع ان "الاموال الاضافية للرعاية الاجتماعية في الموازنة هي تريليونان و600 مليار دينار والتي خصصت للاسر الجديدة"، موضحاً أن "مخصصات الاسر المشمولة سابقاً والتي يبلغ عددها مليوناً وألفاً 360 أُسرة مازالت موجودة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).