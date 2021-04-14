2021/04/14 | 12:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يعمد الكثيرون لتناول الطعام والشراب بعد بدء الأذان بقليل أو أثناءه، بسبب تأخرهم بالنوم وتفويتهم وجبة السحور ثم يصومون اليوم التالي بشكل عادي، إلا أن هذا الأمر يعتبر خاطئا فقهيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطأ شائع في السحور يقع فيه كثيرون يبطل الصيام ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطأ شائع في السحور يقع فيه كثيرون يبطل الصيام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).