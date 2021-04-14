دولة القانون: استمرار ارتفاع سعر الصرف يعني مزيدا من غلاء الاسعار

2021/04/14 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب عن دولة القانون خلف عبد الصمد خلف ان ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المالية الى رقم قياسي جديد مؤشر خطير يؤكد ضعف ادارة السياسة النقدية في البلاد و يضع علامات استفهام كثيرة .خلف اوضح في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الفجوة المتولدة بين سعر الصرف المرتفع اساسا و …

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