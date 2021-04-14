البرازيل.. 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/14 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل

3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بفيروس

كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن

إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في

البلاد وصل إلى 358425،

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