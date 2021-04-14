روسيا تسجل قرابة 400 وفاة و8.3 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/04/14 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية الروسية خلال

اليوم الأخير أكثر من 8.3 ألف إصابة جديدة

بفيروس كورونا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة

تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم

الأربعاء عن رصد 8326 إصابة جديدة بالعدو

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