خلية الإعلام الحكومي: الصناعة تعيد الحياة إلى عدد من المصانع المتوقفة لتعزيز الانتاج الوطني وتنجز ٩٨٪؜ من المدينة الصناعية في ذي قار

2021/04/14 | 12:33 - المصدر: خلية الإعلام الحكومي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعدت وزارة الصناعة والمعادن خطة هادفة ضمن المشروع الوطني لاعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة في عموم البلاد، بعد أن تبنت حملة لتحقيق الشعار الذي رفعه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي "صنع في العراق" من أجل إعادة إحياء الصناعة العراقية وتعزيز الإنتاج المحلي.

واستطاعت الوزارة خلال الستة أشهر الأخيرة من سنة 2020 تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ منهاجها الحكومي وعدد من الإنجازات للنهوض بالصناعة العراقية وإنعاشها من جديد من خلال تنفيذ خطة تأهيل المعامل المتوقفة البالغة (83) معملا، وعلى ثلاث مراحل ، قصيرة الامد وتشمل (17) معملا ومتوسطة الأمد، وشملت (24) معملا وبعيدة الأمد، شملت (42) معملا، إضافة إلى إنشاء خطوط إنتاجية ومشاريع جديدة ودعم رواد الأعمال والخريجين العاطلين عن العمل ومنح اجازات التأسيس وتخصيص قطع الأراضي للمشاريع الصناعية وتنويع وزيادة منتجات وزارة الصناعة فضلا عن دعم المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة والسعي لتفعيل قوانين حماية المنتجات المحلية والتعرفة الجمركية وإقامة معرض "صنع في العراق" واعادة تقييم المشاريع والعقود الاستثمارية وتشجيع ودعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المتمكن والكفوء وغيرها.

كما عملت الوزارة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تبني مشروع لدعم الشباب والخريجين، من خلال تحويل الأفكار الريادية للشباب الخريجين إلى مشاريع إنتاجية بتبسيط الإجراءات لمنح إجازات تأسيس المشاريع الصناعية حيث تم منح اجازة تأسيس لـ(416) مشروعا صناعيا بمختلف المجالات منها (131) مشروعا للشباب الخريجين ومنح (8) قروض من خلال المصرف الصناعي وتوفير المواقع لـ (7) مشاريع صناعية بأجور رمزية واعادة تأهيل وتشغيل وافتتاح (11) مشروعا صناعيا من اصل (17) معملا ضمن الخطة قصيرة الامد شملت خطوط ومعامل لإنتاج الكرات الفولاذية وغاز الأوكسجين والأنابيب ومنظومات الري بالرش المحوري والاسمنت والمنتجات الأسفلتية في عموم المحافظات وغيرها مااسهم بتشغيل (608) موظفين فيها، والوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتأهيل وتشغيل باقي المعامل ، كما حققت الوزارة تقدماً ملحوظاً في توفير المنتجات المحلية من خلال شركاتها المختلفة والتي بلغت (816) منتجاً توزعت بواقع (356) منتجا في مجال الأدوية و (311) منتجا نسيجيا و (149) منتجا متنوعا ، كذلك استطاعت تحقيق تقدم في تنفيذ مشاريع المدن الصناعية حيث وصلت نسبة إنجاز المدينة الصناعية في محافظة ذي قار إلى (98%) وتنفيذ نسبة (65%) من مشروع المرحلة الأولى للمدينة الصناعية في محافظة الأنبار، فضلاً عن نسب الإنجاز المتقدمة لمدينتي البصرة ونينوى الصناعيتين.

كذلك عملت الوزارة على إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة وتفعيل العمل بالمشاريع الانتاجية لتوفير المنتجات المحلية وتعظيم الايرادات حيث نفذت الوزارة (145) مشروعاً، المستمرة منها (42) مشروعا و (24) مشروعا وصلت نسب إنجازها ما بين (50 – 90%) و (43) مشروعاً وصلت نسب إنجازها إلى أكثر من (90%) و (36) مشروعاً بنسب إنجاز دون الـ (50%) فضلا عن تنفيذ خطط اخرى للانتاج من خلال تقليل المصروفات وزيادة الايرادات ومعالجة الفائضين ودعم الصناعات التحويلية والاستراتيجية كالصناعات البتروكيمياوية وتشغيل معامل الحديد والصلب وبناء القدرات والاصلاح الاداري وغيرها.

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خلية الإعلام الحكومي

١٤ نيسان ٢٠٢١

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