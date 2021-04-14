دراسة جديدة: عامل إضافي يزيد خطر الوفاة بكورونا

2021/04/14 | 12:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتبط قلة ممارسة الرياضة بزيادة حدة الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي خطر الوفاة منه، وفق ما أظهرت دراسة أجريت على نحو 50 ألف مصاب.

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