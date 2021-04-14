نشرت وزارة التربية تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية / للصف السادس الابتدائي / نينوى ، للعام الدراسي 2020- 2021 .
https://drive.google.com/folderview?id=103p5c9S7GZduD0k_UgG8B1NORA8HMRMC
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