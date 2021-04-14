2021/04/14 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 14 نيسان 2021، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى الرئيسان للشعبين الصديقين مزيداً من الاستقرار والرخاء والتقدم.

وتم، خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين وبما يعزز العلاقات المتينة بين البلدين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، والتزام الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة، والتكاتف في مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا جائحة كورونا والعمل على الحَدً من تداعياتها الصحية والاقتصادية، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الايراني ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الايراني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).