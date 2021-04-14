العراق يسجل قفزة غير مسبوقة في سعر صرف الدولار

2021/04/14 | 12:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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سجل سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، الأربعاء، قفزة غير مسبوقة.

وبحسب آخر سعر للصرف اطلع عليه Nrt عربية (14 نيسان 2021) فقد سجل الدولار ما يلي:

سعر بيع الدولار 149,500

سعر شراء الدولار 148,500

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