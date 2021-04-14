الحلبوسي يعلن: انا وراء عرقلة استجواب وزير المالية!

2021/04/14 | 12:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، وقوفه وراء عرقلة استجواب وزير المالية علي علاوي.

وقال الحلبوسي في تصريح تابعه NRT عربية (14 نيسان 2021): "استخدمت صلاحياتي لتأجيل استجواب وزير المالية وذلك بسبب مفاوضات كان يقوم بها العراق مع صندوق النقد الدولي".

وأوضح الحلبوسي ان "كثرة الاستجوابات لا تعتبر معيارا لنجاح مجلس النواب" مشيرا في الوقت ذاته الى أن "رئاسة مجلس النواب لم تعرقل استجواب أحد".

وعزا الحلبوسي "تأخر انعقاد جلسات مجلس النواب حتى وقت الظهر الى انشغال النواب بمراجعة الدوائر ومتابعة شؤون المواطنين" متسائلا عن "سبب عدم الاعتراض على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في الرابعة عصرا، فيما يجري الاعتراض على انعقاد جلسات البرلمان في الواحدة ظهرا".

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