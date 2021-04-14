في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا : ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلًا على ليفربول .. بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي الليلة

2021/04/14 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، بملعب آنفيلد، اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وكانت مباراة الذهاب في مدريد، قد انتهت بفوز الميرينجي (3-1)، لتصبح فرصه أفضل في العبور إلى نصف النهائي.وفي مباراة ثانية يلتقي فريقا بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وحقق السيتي فوزًا غير مُطمئن في مباراة الذهاب على ملعبه، بهدفين مقابل هدف، لينتقل الحسم إلى مباراة اليوم في ألمانيا./انتهى9

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