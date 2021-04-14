برهم صالح يجري اتصالا مع الرئيس حسن روحاني

2021/04/14 | 12:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء 14 نيسان 2021، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بحلول ...

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