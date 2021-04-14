النزاهة: مصادقة حكم بالحبس الشديد صادر بحق محافظ بابل السابق

2021/04/14 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحقِّ محافظ بابل السابق لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان صدور الحكم جاء على خلفية قيام المحافظ المدان بإبرام عقدٍ بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في الإسكندريَّـة لتجهيز آلياتٍ لمديريَّة بلديَّة الحلة خلافاً للقانون،وأضافت الدائرة إن المحكمة التي نظرت القضيَّة بعد عدم قناعة كلٍّ من هيئة النزاهة ووكيل المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، وجدت أنَّ قرار الحكم كان صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون وقرَّرت تصديق القرارات جميع الصادرة بالدعوى.

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