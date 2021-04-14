بالوثيقة.. البنك المركزي يقرر ضخ مزيد من الدولار لتغطية الطلب ويشمل 4 فئات

2021/04/14 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، زيادة مبيعاته من العملة النقدية الصعبة إلى أربع فئات.

وجاء قرار المركزي في كتاب رسمي، أنه، لغرض تلبية الطلبات على العملات الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان تحقيق استقرار سعر الصرف، تقرر زيادة كمية المبيعات من العملة النقدية الصعبة إلى المصارف وشركات الصرافة للفئات A وB وC".

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