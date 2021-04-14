2021/04/14 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (14 نيسان 2021)، بياناً بالذكرى الـ 33 لجريمة الأنفال، التي ارتكبها النظام السابق بحق الأكراد.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اليوم تمر علينا الذكرى (33) لبدء حملات جريمة الانفال التي ارتكبها النظام السابق بحق شعبنا الكردي، والتي أودت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، وتغييب اعداد كبيرة منهم في سجونه المظلمة، وتدميره لمئات القرى الكردية وتشريد اهلها، في فاجعة اليمة يندى لها جبين الإنسانية".

وأضاف: "وإذ نستذكر بألم وحزن هذه المناسبة الأليمة، نقف بإجلال وإكبار لشهداء وضحايا هذه الجريمة، وان استذكارها سنويا انما هو دافع لكل الحكومات بالعمل الجاد دون عودة الدكتاتورية باي شكل من اشكالها، ورفض كل ما من شأنه أن يحيي سياسات التمييز الاقصاء والتهميش".وأضاف، أن "استحضار الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي، تؤكد ان النهج الديمقراطي والاصلاحي والتعايش السلمي هو السبيل لعراق مشرق يسوده السلام والمحبة والتسامح".

وأشار إلى أن "وحدة البلاد وكرامة العيش والعدالة هو الهدف والاساس الذي يجعل العراق بلد امنا مستقرا قويا بشعبه وارضه"، مختتماً بيانه قائلاً: "المجد والرفعة لمن ارتقوا شهداء من ابناء شعبنا في كل مشاهد نضاله ضد الدكتاتورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في ذكرى جريمة الأنفال: النهج الديمقراطي والإصلاحي هو السبيل لعراق يسوده السلام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في ذكرى جريمة الأنفال: النهج الديمقراطي والإصلاحي هو السبيل لعراق يسوده السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).