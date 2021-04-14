بيان من رئاسة الجمهورية حول اتصال صالح وروحاني

2021/04/14 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء 14 نيسان 2021، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى الرئيسان للشعبين الصديقين مزيداً من الاستقرار والرخاء والتقدم.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم، خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين وبما يعزز العلاقات المتينة بين البلدين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف، "تم التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، والتزام الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة، والتكاتف في مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا جائحة كورونا والعمل على الحَدً من تداعياتها الصحية والاقتصادية، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".

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