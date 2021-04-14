قفزة جديدة لعملة

2021/04/14 | 12:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء، فوق مستوى الـ64 ألف دولار، وسجلت بذلك مستويات قياسية جديدة.

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