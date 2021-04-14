2021/04/14 | 12:59 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء، فوق مستوى الـ64 ألف دولار، وسجلت بذلك مستويات قياسية جديدة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة جديدة لعملة "البيتكوين"
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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