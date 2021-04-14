الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش بالعاصمة بغداد

2021/04/14 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تنفيذ عمليات تفتيش في منطقتي شهداء السيدية والشرطة الخامسة بالعاصمة بغداد.

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش في منطقة "الشرطة الخامسة" ببغداد، تم العثور خلالها على بندقيتين نوع كلاشنكوف، و6 مخازن بندقية كلاشنكوف، ومخزن بندقية اسطواني و360 إطلاقة بندقية".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش في منطقة شهداء السيدية ببغداد تم خلالها العثور على بندقية نوع GC، وبندقية صيد نوع "بمبكشن "ومخزن بندقية GC، و20 إطلاقة بندقية، وتم التعامل معها اصولياً".

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