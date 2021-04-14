أول رد رسمي من حكومة كردستان على أنباء استهداف مركز للموساد في الإقليم

2021/04/14 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم

الأربعاء، رداً رسمياً على أنباء تحدثت

عن استهداف ’’مركز للموساد

الإسرائيلي’’ داخل أراضي الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة

الإقليم، جوتیار عادل في بيان، إن

"مؤسس

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